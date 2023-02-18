السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطل ضبط بحوزته 250 طربة حشيش في البحيرة

المضبوطات
المضبوطات

قرر المستشار سعيد أبو مندور، رئيس نيابة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حبس شخص ضبط بحوزتهم 250 طربة لمخدر الحشيش، و500,1 لمخدر الأفيون قبل توزيعها على عملائهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام، ومديرية أمن البحيرة قد واصلت جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخص، حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما "259 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600,28 كيلو جرام ، كمية لمخدر الأفيون وزنت 500,1 كيلو جرام، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، عدد 2 سلاح أبيض، مبالغ مالية، هاتفى محمول".

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة يفيد بقيام شخصين  "لأحدهم معلومات جنائية" بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب استئذان النيابة العامة وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن البحيرة وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم إستهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته "259 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600,28 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون  وزنت 500,1 كيلو جرام – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - عدد 2 سلاح أبيض -  مبالغ مالية – هاتفى محمول" وبمواجهته بالمضبوطات أقر بقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة بمشاركة المتهم الآخر "جارى ضبطه" والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ " 2,150,000"مليون جنيه تقريباً.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

50 طربة لمخدر الحشيش بالاتجار في المواد المخدرة مكافحة المخدرات والأسلحة مواد المخدرة مركز شرطة أبو المطامي مركز شرطة أبو المطامير

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وائل لطفي

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