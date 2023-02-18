أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

وبدأ البلجيكي لياندرو تروسارد أساسيًا في تشكيل الجانرز ويجاوره بوكايو ساكا ونيكتياه.

تشكيل أرسنال.. تروسارد أساسيًا ونيكتياه يقود الهجوم أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: رامسدال

خط الدفاع: جابرييل، سالابيا، وايت

خط الوسط: زينتشنكو، جورجينيو، تشاكا، أوديجارد

خط الهجوم: تروسارد، نيكيتاه، ساكا

⚫️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚡️



🔙 White returns in defence

💪 Jorginho x Xhaka in midfield

🆕 Trossard makes first league start



Let's do this - together! pic.twitter.com/2JU8yPY7ph — Arsenal (@Arsenal) February 18, 2023

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-2-2023 والقنوات الناقلة

وتعرض “الدستور” جدول مباريات اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 بالدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وغيرها، وما هي القنوات الناقلة لها؟

مباريات اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا

الهلال × الأهلي (15:00 مصر والسودان، 16:00 السعودية) - beIN Sports HD 4

فيبرس × حوريا (15:00 مصر، 16:00 السعودية)

سيمبا × الرجاء (17:00 المغرب، 19:00 السعودية) - beIN Sports HD 4

فيتا كلوب × بترو أتلتيكو (18:00 مصر، 19:00 السعودية)

شباب بلوزداد × الترجي (20:00 تونس والجزائر، 22:00 السعودية) - beIN Sports HD 4

مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي