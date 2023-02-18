السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل أرسنال.. تروسارد أساسيًا ونيكتياه يقود الهجوم أمام أستون فيلا

تروسارد
تروسارد

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

وبدأ البلجيكي لياندرو تروسارد أساسيًا في تشكيل الجانرز ويجاوره بوكايو ساكا ونيكتياه.

تشكيل أرسنال.. تروسارد أساسيًا ونيكتياه يقود الهجوم أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: رامسدال

خط الدفاع: جابرييل، سالابيا، وايت

خط الوسط: زينتشنكو، جورجينيو، تشاكا، أوديجارد

خط الهجوم: تروسارد، نيكيتاه، ساكا

 

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-2-2023 والقنوات الناقلة

وتعرض “الدستور” جدول مباريات اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 بالدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وغيرها، وما هي القنوات الناقلة لها؟

مباريات اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا

  • الهلال × الأهلي (15:00 مصر والسودان، 16:00 السعودية) - beIN Sports HD 4
  • فيبرس × حوريا (15:00 مصر، 16:00 السعودية)
  • سيمبا × الرجاء (17:00 المغرب، 19:00 السعودية) - beIN Sports HD 4
  • فيتا كلوب × بترو أتلتيكو (18:00 مصر، 19:00 السعودية)
  • شباب بلوزداد × الترجي (20:00 تونس والجزائر، 22:00 السعودية) - beIN Sports HD 4

مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

  • أستون فيلا × أرسنال (14:30 مصر، 15:30 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium
  • برينتفورد × كريستال بالاس (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD XTRA 1
  • برايتون × فولهام (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD XTRA 2
  • تشيلسي × ساوثهامبتون (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 2 Premium
  • إيفرتون × ليدز يونايتد (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 3 Premium
  • نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium
  • نيوكاسل يونايتد × ليفربول (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium
ارسنال تشكيل ارسنال تروسارد نيكتياه استون فيلا

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

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