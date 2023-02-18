السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 145 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى والجدرى بالغربية

تحصين الماشية
تحصين الماشية

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم، السبت، 145 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز، على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023، والتي تستمر لنحو شهر.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، في بيان، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 174 ألفًا و697 حيوانًا من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأضاف "أنور" أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تحصين ياسر يحيى الف رأس ماشية الجلد العقدي للأبقار بالغربية

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