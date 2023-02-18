السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس الوزراء الفلسطينى: نسير على خطى إفريقيا للتخلص من الاستعمار

جريدة الدستور

أكد محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن فلسطين تسير على خطى إفريقيا للتخلص من الاستعمار، موجهًا الشكر لوقوف دول الاتحاد الإفريقي بجانب فلسطين.

وقال أشتية، خلال كلمته في القمة الإفريقية الـ36 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبت، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إن فلسطين تسير على نفس الطريق الذي انتهجته إفريقيا للتخلص من الاستعمار، مؤكدًا أن الفلسطينيين يواجهون استعمارًا يتبع سياسات تستهدف مزيدًا من مصادرة الأراضي، وتحويل أهلها إلى لاجئين.

وتابع: «نؤكد دعم فلسطين للقارة السمراء، ووقوفها الدائم معها لتحقيق الاستقرار والرفاهية، كما وقفت في السابق بجانب جهود إفريقيا للتخلص من الاستعمار».

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالة تمارس الإرهاب والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى اعتداءات الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمقدرات الدينية في القدس.

وتابع: «هذا الإرهاب يتمثل في التعامل مع الفلسطينيين، من خلال التحريض على حمل المستوطنين للسلاح، وهدم البيوت الفلسطينية وإقامة مستوطنات إسرائيلية بدلًا عنها».

أفريقيا محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الاستعمار الاحتلال الاستعماري الفلسطينيين القمة الإفريقية الـ36 بالعاصمة الإثيوبية فلسطين القاهرة الإخبارية

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