رئيس جزر القمر: رئاستنا للاتحاد الإفريقى دليل على تمتع كل الدول بنفس الحقوق والواجبات

أكد رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، أن رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي تُعد دليلًا على تمتع كل الدول بنفس الحقوق والواجبات.

وقدّم رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، في خطاب قبول رئاسة الاتحاد الإفريقي، الشكر لتكليف جزر القمر للمرة الأولى برئاسة هذه المنظمة الإفريقية، مؤكدًا بذله الجهود خلال توليه هذه المسئولية.

وأعرب في بداية خطابه عن تعازيه وتضامنه التام مع تركيا وسوريا، وذلك بعد الزلزال العنيف الذي هز البلدين وخلف العديد من الضحايا والخسائر الفادحة، داعيًا للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا.

وتوجه عثماني، بكل الشكر لأعضاء مكتب الاتحاد الإفريقي ولكل الأخوة والأخوات من إقليم شرق إفريقيا على دعمهم لنا لترشحنا لرئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأضاف أن "هذه الفرصة دليل على قناعة منظمة الاتحاد الإفريقي بأن كل البلدان تتمتع بنفس الحقوق والواجبات.. وأنني أشعر بجسامة هذه المسئولية القارية وسأبذل قصارى جهدي من أجل تولي زمام هذه المسئولية وسأعطي الأولوية للحوار والإنصات ولم الشمل من أجل نجاح ولايتنا".