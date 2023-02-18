«أعراق الأجداد مشايخ العجم فى القاهرة» على طاولة بيت المعمار المصرى

أعراق الأجداد مشايخ العجم في القاهرة، عنوان الأمسية التي يستضيفها، بيت المعمار المصري بمقره الكائن بدرب اللبانة من ميدان القلعة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك في السادسة من مساء اليوم السبت.

تعقد الأمسية بالتعاون مع مدرسة خزانة للتراث، حيث يقام اللقاء الثاني تحت عنوان "مشايخ العجم"، والذي يسترجع تاريخ العجم الذين قدموا أفرادا وجماعات إلى القاهرة على مدار مئات السنين من بينهم: كوران وأصفهان وتبريز وتستر وطوس وخبوشان وبخارى ونيسابور وسمرقند وأذربيجان، بل وحتى من هضبة التبت وغيرها، وسكنوا القاهرة في الزوايا والخانقاوات والتكايا حيث عاشوا وتوفوا ودفنوا بها.

تذكر الأمسية كيف تركوا في شوارعنا مساجدا وقبابا نمر عليها في دروب القاهرة دون أن ندري شيئا عن تراثها الروحي والبشري المميز، منهم على سبيل المثال لا الحصر شاهين الخلوتي وحسن التستري والخبوشاني النيسابوري وعلي الأويراتي، ويوسف العجمى الكوراني وزين الدين يوسف الكردي، وحسن الرومي وغيرهم.

ــ ليلة مع عود “مايكل أنسي” في بيت الهراوي

في سياق متصل، يقيم بيت العود العربي "ببيت الهراوي" -خلف الجامع الأزهر-، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفلا موسيقيا للفنان مايكل أنسي.

يقدم "أنسي" خلال الحفل مقطوعات موسيقية على آلة العود من أعمال كبار الملحنين منهم نصير شمة وعمار الشريعي، إلى جانب عدد من أعماله .

جدير بالذكر أن "أنسي" ألتحق ببيت العود العربي عام 2015، وتخرج بامتياز عام 2017 ، شارك بالعزف مع أوركسترا بيت العود العربي فى العديد من محافظات الجمهورية وأيضًا عدد الدول الأجنبية منها إسبانيا والسعودية والإمارات.

ــ كيف تحضر لفيلم السينمائي بمركز الحرية للإبداع

وضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الأسكندرية الدولي للفيلم القصير، والتي يستضيفها مركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالأسكندرية، تعقد في الثانية من بعد ظهر اليوم السبت، ورشة للمخرج السينمائي محمد ياسين تحت عنوان “كيف تحضر لفيلمك السينمائي”.