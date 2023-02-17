السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيوخ الصوفية يشاركون فى الليلة الختامية لمولد مؤسس الطريقة الضيفية (صور)

شيوخ الصوفية يشاركون
شيوخ الصوفية يشاركون في مولد إسماعيل ضيف

اختتمت الطريقة الضيفية الخلوتية، اليوم الجمعة، احتفالاتها بمولد العارف بالله القطب إسماعيل ضيف، وذلك بمشاركة وحضور حشد كبير من مريدى وأتباع الطريقة في مصر والذين قدموا من كل صوب وحدب للاحتفاء بشيخهم المؤسس.

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وشارك في الفعاليات عدد كبير من شيوخ الطرق الصوفية، على رأسهم الشيخ الدكتور محمد محمود أبو هاشم، شيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية عضو مجلس النواب، والدكتور سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية، والشيخ عبدالله الميرغني شيخ الطريقة الميرغنية والشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية وعدد آخر من شيوخ وزعماء الطرق الصوفية والشيخ محمد صالح الجعفري شيخ الطريقة الجعفرية.

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ووجه الدكتور محمود أبوعلى، شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، الشكر لمشايخ الطرق الصوفية على تعبهم وجهودهم فى خدمات مولد سيدتنا السيدة زينب رضى الله عنها، ثم الانتقال مباشرة للاحتفال بمولد شيخنا واستاذنا سيدى اسماعيل ضيف رضى الله عنه وأرضاه.

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وافتتحت الطرق الصوفية، الأربعاء الماضي، مولد القطب الصوفى إسماعيل ضيف، مؤسس الطريقة الضيفية الخلوتية في مصر، والتي يصل عدد أتباعها إلى نصف مليون مريد بجمهورية مصر العربية، واستمرت الفعاليات لمدة يومين متواصلين.

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وشارك في فعاليات اليوم الأول، الدكتور محمود أبو علي، شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، والشيخ محمود الشندويلي، نائب الضيفية عن محافظة سوهاج، والحج مظهر أبوضيف نائب الطريقة الضيفية عن وسط الصعيد، وشارك عدد آخر من مقدمي ونواب الطرق الصوفية وتستمر الفعاليات لمدة يومين.

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شيوخ الصوفية يشاركون الليلة الختامية الضيفية

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