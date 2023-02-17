الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بالشروع في قتل شاب بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الجمعة، حبس المتهم بالشروع في قتل شاب بسلاح أبيض "سكين" بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم والذي أقر بقيامه بالتعدي على الضحية حال سيره بأحد الشوارع، وحاول سرقته تحت تهديد السلاح الأبيض "سكين"، وحينما رفض، تعدى عليه مسببا له جرح قطعي.

وتبلغ لقسم شرطة مدینة نصر ثالث بمدیریة أمن القاھرة من إحدى المستشفیات باستقبالها أحد الأشخاص "یحمل جنسیة إحدى الدول - مقیم بدائرة قسم شرطة القطامیة مصاب بجرح قطعي بالجسم.

وبإجراء التحریات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنیات الفنیة الحدیثة، تبین قیام أحد الأشخاص "یحمل جنسیة إحدى الدول "له معلومات جنائیة" - مقیم بدائرة القسم، بالتعدى على المُبلغ بالضرب مُحدثًا إصابته ومحاولة سرقته.

وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجھته اعترف بارتكاب الواقعة.

الشروع في قتل الشروع في قتل شاب السلاح الأبيض نيابة مدينة نصر

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