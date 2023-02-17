الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«طى الألم».. مكتبة الإسكندرية تُناقش رواية الكاتبة هالة البدرى الثلاثاء المقبل

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الجاري، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ندوة بالحضور الفعلي والافتراضي؛ بقاعة C لمناقشة رواية "طي الألم" للأديبة هالة البدري يناقشها النقاد أحمد حنفي ود.طارق النعمان ود.علياء إبراهيم. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية. 

هالة البدري روائية وصحفية ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون سابقًا، ورئيس نادي القلم الدولي الفرع المصري، لها صالون أدبي في القاهرة باسم صالون هالة البدري الثقافي. 

صورة ل غلاف رواية “ طي الألم” للكاتبة هالة البدري.

وأصدرت “البدري” عدة روايات شملت “السباحة في قمقم- منتهى- ليس الآن- امرأة ما- مطر على بغداد- مدن السور- نساء في بيتي- طي الألم- وادي الكون. مجموعات قصصية: رقصة الشمس والغيم- أجنحة الحصان- قصر النملة- مدارات البراءة”. 

بورتريه للناقد دكتور طارق النعماني.

وكتب عامة مثل “حكايات من الخالصة- فلاح مصر في أرض العراق- المرأة العراقية- أربعون رواية ورواية - غواية الحكي- سحر الأمكنة- قصة وقصيدة- دراما الإذاعة- سحر الأمكنة في أدب الرحلات- في بلاد الأمريكان”. 

وتُرجِم لها العديد من القصص والمقالات إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصربية واليونانية والأذرية والروسية والكردية والفنلندية، ونشر في الصحف وتحت الطبع عدة روايات بلغات مختلفة.

 

بورتريه للكاتبة الروائية هالة البدري.
رواية طي الألم جديد الروائية الكبيرة هالة البدري في مختبر السرديات بمكتبة الاسكندرية الثلاثاء القادم الموافق 21 فبراير في وجود الناقد دكتور طارق النعماني

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