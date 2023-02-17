ماذا وجدت الشرطة داخل المقبرة الفرعونية المزيفة فى بنى سويف؟

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل محتويات المقبرة الفرعونية المزيفة في بني سويف.

وتبين أن المتهمين أعدوا المقبرة من أجل النصب على راغبي شراءِ القطعِ الأثرية والاستيلاء على أموالهِم.

وقالت النيابة إنها انتقلتِ لمعاينة المقبرة واصطحبَتْ معها لجنةً مشكلةً من وزارة السياحةِ والآثارِ، فأودَعت اللجنةُ تقريرًا أثبتتْ فيه أنَّ جوانبَ الحفرةِ تحتوي على أسياخٍ حديديَّةٍ لتقويتِهَا، وأنَّ الرسومَ المنقوشةَ على جدرانِ الغُرفِ الثلاثِ وما تحتوي عليه من تماثيل جميعَهَا مقلدة حديثة الصنع وغير أثرية.

وعثر أفرادُ الأمن على مجموعةٍ منَ التماثيلِ الفِرعونية جوارَ حفرةٍ مغطاةٍ ببابٍ حديديٍّ مغلقٍ بالأقفالِ، فنزعُوه وتبيَّنَ لهم أنَّ الحفرةَ التي يبلغُ عمقُها نحوَ مترَيْنِ تؤدُّي إلى سردابٍ به ثلاثُ غرفٍ مُشتبَهٍ في أثريتِهَا لاحتوائِهَا على تماثيلَ تُشبهُ التماثيلَ الفرعونيةَ.