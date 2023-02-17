الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سامية الأطرش: ارتفاع مؤشر الانتحار ببريطانيا نتيجة غلاء المعيشة

الانتحار ببريطانيا
الانتحار ببريطانيا

قالت الدكتورة سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين البريطاني، إن بريطانيا تعافت من أزمة كورونا ولكن تعاني الآن بشدة من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدنية التي يشهدها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

غلاء المعيشة ببريطانيا

وأكدت الدكتورة سامية الأطرش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن بريطانيا تمر بضائقة شديدة، ولهذا ارتفعت نسب الانتحار في السنوات الأخيرة منذ 2008، مشيرة إلى أن المشاكل النفسية التي ترسخت بقلوب المواطنين كأنها عاصفة اجتاحت الكثيرين. 

انتحار شعب بريطانيا 

وأضافت في حديثها، أن الحكومة البريطانية عليها النظر إلى غير القادرين على العمل وليس لديهم دخل كاف لتحقيق احتياجاتهم الأساسية، وذلك لحماية هذه الفئة من الإقدام على التخلص من حياتهم في ظل هذه الأوضاع الراهنة، حيث معدلات الاكتئاب النفسي والعقلي ببريطانيا في تزايد ملحوظ.

 

سامية الأطرش عضو حزب المحافظين البريطاني القاهرة الإخبارية انتحار البريطانيين غلاء المعيشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة فى نهاية التعاملات الصباحية

طالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع الشرطة فى باكستان

ماذا وجدت الشرطة داخل المقبرة الفرعونية المزيفة فى بنى سويف؟

تفاصيل تحقيقات النيابة فى واقعة مقبرة بنى سويف المزيفة

إحباط محاولة لتهريب 1035 قرص ترامادول مخدر عبر مطار القاهرة

«أجمل كواليس وأحلى مسلسل».. عبير صبرى تشارك جمهورها كواليس «جميلة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»

قيادى بحركة فتح لـ«الدستور»: قرار سحب الجنسية أعلى درجات العنصرية للاحتلال

فلسطين: وقف عقوبات «بن غفير» الجماعية فى القدس مفتاح تحقيق التهدئة