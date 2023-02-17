رئيس حزب الوفد يعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر «بيت الأمة» غدًا

يعقد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، غدًا السبت، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الحزب الساعه 3 عصرًا والدعوة عامة لجميع وسائل الإعلام وأعضاء الحزب.

واتفق الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ على تقديم دعم مالي شهري للحزب كمبلغ رمزي كل شهر وبادر الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والدكتور أيمن محسب نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس النواب بتقديم مبلغ التبرع شهريًا، وأبدت النائبات الثلاث ممن عليهن بعض المديونيات رغبتهن في التسوية بشكل كبير.

وقال "يمامة" إن الحزب رغم الأزمة المالية الحالية المتمثلة في عجز بين ما تدره إعلانات الجريدة ونفقاتها ورواتب الصحفيين، فإنه ملتزم بعدم الاقتراب من ودائع الحزب ويعتبرها أمانة سوف يسلمها كما هي أو تزيد، وطالب رئيس الوفد نواب الحزب بالوقوف إلى جانب الوفد، وهو ما لاقى ترحيبًا من الجميع والمساهمة حسب قدرته واعتبار ذلك التزامًا منهم تجاه بيتهم.

وأكد رئيس الوفد، أنه يولي اهتمامًا بأنشطة نواب الحزب وتعيينهم طبقًا للائحة في اللجان العامة بالمحافظات ونشر أنشطتهم بشكل موسع في جريدة "الوفد".

وأوضح رئيس الوفد أن من يرغب من النواب في التبرع للحزب يتواصل معه شخصيًا.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الأزمة الحالية مؤقتة، وأنه تم الاتفاق على تطوير بوابة الوفد الإلكترونية بالكامل ومتوقع لها أن تدر دخلًا كبيرًا بعد التطوير.

وأكد رئيس الوفد أن الحزب لديه مديونية على شركة "ميديا لاين" تقدر بـ20 مليونًا حاليًا وأنه سيجد الوسيلة لدفع مبلغ مليون جنيه رسوم تنفيذ الحكم والحصول على المبلغ.

وطالب بعض النواب بفك الوديعة بقرار من المكتب التنفيذي لأخذ مبلغ المليون جنيه واستعادة المديونية لدى الشركة.