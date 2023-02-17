الجمعة 17 فبراير 2023
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رياضة

«الحكم لم يحتسب ركلتى جزاء للزمالك».. أول تعقيب من فيريرا بعد التعادل مع المريخ

فيريرا مدرب الزمالك
فيريرا مدرب الزمالك

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن التعادل مع المريخ السوداني في لقاء اليوم بدوري أبطال أفريقيا نتيجة ليست مرضية له.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الزمالك كان أفضل وتفوق في المباراة والفريق له ركلتا جزاء لم يتم احتسابهما، كما أن عدم التعود على أرضية الملعب كان الخصم الثاني لنا مع المريخ السوداني".

وشدد المدير الفني على أن المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي، وأضاف أن الزمالك لا يزال أمامه 4 مباريات والفريق سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز والتأهل للدور التالي.

وتابع فيريرا قائلا : "هناك مباريات يكون فيها توفيق وأخرى يواجهنا فيها سوء حظ مثل لقاء اليوم، والأداء كان جيداً في لقاء اليوم ولدينا ثقة في اللاعبين ".

وقال المدير الفني : "من مكاسب لقاء اليوم وصول الفريق للمرمى كثيرا، ولكن مباريات دوري أبطال أفريقيا تنتهي بفرصة واحدة وهدف واحد مثلما حدث في لقاء شباب بلوزداد، وهناك مباريات نذهب فيها للمرمى بفرص قليلة ونستطيع التسجيل".

واختتم فيريرا تصريحاته قائلا: "فريق الزمالك لماذا لا يتم احتساب له ركلات جزاء في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالرغم من وضوح اللعبة".

وتعادل فريق الزمالك مع المريخ السوداني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد شهداء بنينا في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليحصد الأبيض أول نقطة له بالمجموعة الرابعة ليحتل المركز الثالث، كما رفع المريخ رصيده إلى نقطة أيضا يحتل بها المركز الأخير.

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المريخ السودانى المشرف العام بنادي الزمالك دور المجموعات دورى ابطال افريقيا

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