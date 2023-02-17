شوط أول سلبى بين الزمالك والمريخ فى دورى أبطال إفريقيا

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي الزمالك والمريخ، على ملعب شهداء بنينا بليبيا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

فريق المريخ كاد يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة، عندما هيُئت الكرة لباولو سوزا داخل منطقة الجزاء، لكنها علت عارضة مرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 13، ارتدت الكرة المُرسلة من الجهة اليسرى لأليكس سيلفا داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة صاروخية، قام حسام عبدالمجيد بإبعادها خارج مرمى الزمالك ببراعة.

واخترق سيد نيمار دفاعات المريخ من الجهة اليمنى، ليرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن مدافعي أصحاب الدار، قاموا بإبعادها لركلة ركنية في الدقيقة 23.

وأرسل شيكابالا كرة عرضية من الجهة اليمنى في الدقيقة 25، لكن زيزو لم يستطع اللحاق بها لتخرج لركلة مرمى.

وسدد ماتيوزينهو كرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 28، تصدى لها محمد عواد بسهولة.

وأرسل شيكابالا كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها زيزو برأسه، لكن تسديدته ضلت طريق الشباك في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 32، استغل سيف جعفر خطأ في التمرير من لاعب المريخ، ليمرر الكرة لسيف الدين الجزيري، لكن ذلك الأخير سدد الكرة أعلى المرمى بغرابة، في أخطر فرص اللقاء.

بعدها بدقائق، مرر زيزو الكرة لسيف جعفر داخل منطقة جزاء المريخ، ليرسل كرة عرضية، أمسكها محمد مصطفى حارس المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، نفذ أحمد سيد زيزو كرة عرضية من الجهة اليسرى، تصدى لها مصطفى.

وكان الزمالك قد أعلن تشكيل فريقه لمواجهة المريخ، الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالغني– محمد طارق– حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: سيد عبدالله نيمار– سيف جعفر– نبيل عماد دونجا- محمد عبدالشافي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو– شيكابالا– سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحى وحمزة المثلوثي وعبدالله جمعة وعمر جابر وعمرو السيسي ومحمد أشرف روقا ومصطفى شلبي وإبراهيم نداى ويوسف أسامة.

جاء تشكيل المريخ السوداني على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مصطفى.

خط الدفاع: أليكس سيلفا، حمزة داوود، مصطفى كرشوم، مازن محمدين.

خط الوسط: ماتيوزينهو، تاج الدين يعقوب، سيرجيو رافائيل، برايان أنجولو.

خط الهجوم: الجزولي نوح، باولو سيرجيو.

وكان الزمالك، قد خسر مباراته الأولى في المجموعة، أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، بهدف دون رد، بينما سقط المريخ في فخ الخسارة القاتلة أمام مضيفه الترجي التونسي، بالنتيجة ذاتها.