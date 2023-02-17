السلطات التركية تحتجز 150 شخصًا لتورطهم بأعمال نهب بمناطق الزلزال

احتجزت السلطات التركية اليوم الجمعة، أكثر من 150 شخصًا يشتبه بتورطهم في أعمال النهب والسرقة في منطقة الزلزال في تركيا.

وذكرت قناة تي أر تي التركية، نقلًا عن وزارة العدل التركية، أن هناك 319 حادثًا بدأت عمليات تفتيش لـ243 شخصًا وبعد إجراء فعاليات التحقيق تم احتجاز 152 شخصًا.

- الأمم المتحدة توجه نداء مساعدة دولية لجمع مليار دولار لتركيا التي تعرضت لزلزال

وفى وقت سابق، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، نداء مساعدة دولية لجمع مليار دولار لتركيا التي تعرضت لزلزال مدمر خلف آلاف القتلى.

وقال جوتيريش - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء أمس الخميس- إن التمويل الذي يغطي فترة ثلاثة أشهر، سيقدم مساعدة إلى 5,2 مليون شخص، ويتيح لمنظمات المساعدة تعزيز دعمها الحيوي للجهود التي تبذلها الحكومة التركية.

يشار إلى أن زلزالًا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وأتبعته عدة هزات ارتدادية ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.

وأعلنت إدارة الكوارث التركية عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 38,044 ⁧‫حسبما قالت قناة العربية في نبأ عاجل.

وضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية هطاي جنوبي تركيا مساء أمس الخميس، ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وأوضح بيان لإدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، أن زلزالًا بقوة 5.1 درجة مركزه البحر الأبيض المتوسط وقع قبالة سواحل منطقة آرسوز بولاية هطاي.