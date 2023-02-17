ضبط 58 «توك توك» مخالف و220 موتوسيكل بدون لوحات معدنية في الشرقية

شنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة بمناطق: (طلبة عويضة، كوبري العبور، المبرة) بمدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 58 مركبة "توك توك" مخالفة، و220 موتوسيكل بدون لوحات معدنية، وتم التحفظ عليهم بالإدارة العامة للمرور لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات رجال الإدارة العامة للمرور لإعادة الانضباط لشوارع مدينة الزقازيق، وشن الحملات المكثفة والمفاجئة لضبط السائقين غير الملتزمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشددًا على ضرورة تطبيق القرار الحاسم رقم 13485 لسنة 2018 الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع، والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها كذلك استمرار الحملات للقضاء على ظاهرة الإشغالات والتكاتك نهائيًا من مدينة الزقازيق ومدن المحافظة كافة.

وأكد المحافظ أهمية الدور الذي يقوم به رجال المرور في ملاحقة مركبات "التوك توك" غير المرخصة التي تسير بطرق عشوائية وتتسبب في ارتباك مروري في الشوارع الداخلية، حيث يسهم وجودهم المروري في القضاء على هذه المخالفات وضمان سير الطرق الداخلية بشكل طبيعي.