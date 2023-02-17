الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة للطب البيطرى بالإسماعيلية لتقديم الخدمات العلاجية والإرشادية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بإشراف الدكتور حامد الأقنص، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطرية، أعمالها اليومية لخدمة المواطنين، من خلال العيادة البيطرية والوحدات البيطرية المنتشرة في أنحاء محافظة الإسماعيلية وضواحيها.

وقامت خلال الأسبوع الماضي، بعلاج وتحصين الحيوانات الأليفة، وأيضًا علاج ٩٧ حالة مرض جلدي، و٨ حالات باطنة، و٣٢ حالة طفيليات.

كما قامت العيادة البيطرية بعمل ١٥ حالة سونار، وأيضًا ٥٨ حالة تحصينات، وأيضًا عملية جراحية.

جدير بالذكر، أن العيادة البيطرية تقوم أيضًا بعمل برامج للتحصين؛ لحماية الحيوانات وكذلك تقديم إرشادات هامة للمواطنين حول التربية الآمنة للحيوانات.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية ووفقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بحماية رءوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.

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