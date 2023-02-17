رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير العديد من المواطنين أصحاب المعاشات.

ولأن كثرت عمليات البحث على محركات الإنترنت وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين أصحاب المعاشات بكافة أنحاء محافظات مصر، لذلك يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم بالخطوات، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023

أطلقت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش وكل التفاصيل التى تحيط به من خلال استخدام الاسم تخفيفًا على المستفيدين بالمعاش.

وذلك من خلال رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم بخطوات بسيطة لتخفيف العبء على المواطن المصري، وذلك من خلال هذا اللينك الإلكتروني| أضغط هنا.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023

ويمكن الاستعلام عن المعاشات من خلال استخدام الاسم.. ويتم من خلال الدخول على موقع التأمينات والمعاشات وذلك للاستعلام عن قيمة المعاش والبيانات الأساسية لملف المعاش من خلال الضغط على هذا الرابط| اضغط هنا .

الضغط على تسجيل الدخول وكتابة الرقم القومي لصاحب المعاش. كتابة كلمة المرور في حالة وجود حساب إلكتروني وفى حالة عدم امتلاك حساب لابد من إنشائه. الضغط على اختيار "خدمات أصحاب المعاشات". اختيار الخدمة المطلوب الاستعلام عنها من بين (الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش أو استعراض تطور زيادات المعاش). اختيار أيقونة "بدء الخدمة" ثم كتابة البيانات المطلوبة. تظهر النتيجة بعد أداء الخطوات السابقة.

والجدير بالذكر، يوفر موقع التأمينات والمعاشات هيئة التأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في إطار اتجاه الدولة لرقمنة الخدمات ومنها خدمة الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، خدمة الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، خدمة الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، خدمة الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.