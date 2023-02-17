الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

انطلاق بطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس العالم للرماية (بندقية ومسدس) وتقام تحت اشراف الاتحاد المصري برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الإفريقي والمصري والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن تشهد ميادين الرماية اليوم التدريب الرسمي على المسدس والبندقية لكافة المراحل السنية (ناشئين وناشئات ورجال وسيدات).

وتقام البطولة في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من  51 دولة ( الجزائر، استراليا، النمسا، أزربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعودية، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).

ورفع  مسؤلو الاتحاد المصري، حالة الطوارئ داخل اللجنة المنظمة للبطولة من أجل تجهيز كل الانتهاء من كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة البطولة، من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لخروج البطولتين بأفضل صورة، وعلى رأسها الجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة ونادي الرماية بمدينة مصر الأولمبية.

وأشار حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، إلى أن الاتحاد المصري للرماية سخر كل إمكانياته لاستضافة بطولة كأس العالم على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.

وكانت قد اختتمت بنجاح كبير منافسات البطولة العربية السادسة عشر للرماية التي أقيمت تحت إشراف الاتحاد المصري برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الافريقي والنائب الاول لرئيس الاتحاد العربي علي ميدان المدينة الأولمبية بالعاصمة الادارية الجديدة بمشاركة ١٢ دولة هي (البحرين، العراق، اليمن، تونس، عمان، ليبيا، سورية، السعودية، الامارات، قطر، السودان، مصر)، تحت اشراف الإتحاد المصري، وحصلت مصر على المركز الأول في الترتيب العام على مستوى برصيد 17 ميدالية متنوعة بواقع 7 دهب، 5 فضة، 5 برونز.

وأكد حازم حسنى نجاح البطولة من خلال إشادة جميع الوفود بإقامة طيبة وتوفير كل سبل الراحة لكافة البعثات.

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استضافة الإدارية الجديدة الأوليمبية البوسنة والهرسك العاصمة الإدارية الجديدة الشباب والرياضة

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