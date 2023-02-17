الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الركود يضرب الأوكازيون الشتوى.. ومواطنون: أساسيات المعيشة أولًا ثم الملابس

الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي

على مدار الأيام القليلة الماضية ومنذ أقل من شهر مضى انطلق الأوكازيون الشتوي الذي انتظره كثيرون من أصحاب المحلات للإعلان عن التخفيضات والعروض التي تقوم بها لجذب مزيد من العملاء والمستهلكين للملابس وتلك السلع المعلن عنها، ويشارك في الأوكازيون الشتوي منذ الإعلان عنه أكثر من 500 محل، ما بين محلات للملابس والمصنوعات ‏الجلدية والأدوات المنزلية أيضا.

وشهد العديد من المحال حالة من الركود منذ أن انطلق موسم الأوكازيون الشتوي، وأكد العديد من أصحاب المحال أن الإقبال ضعيف شبه معدوم منذ أن انطلق الموسم على الرغم من وجود تخفيضات تجاوزت الـ70%.

الأوكازيون الشتوي

تقول شهد محمود، إحدى المواطنات، إن الأوكازيون، سواء الصيفي أو الشتوي، أصبح غير ذى أهمية لدى العديد من المواطنين، خاصة أن أصحاب المحال يستغلون الموسم وعمل تخفيضات وهمية لجذب المواطنين على الشراء ومن ثم يتبين أنها مجرد عروض وهمية وأن الأسعار أغلى من المعدل الطبيعي ولا يوجد عليها أي تخفيض كما كان معلنا.

وتابعت أن شراء الملابس من الرفاهيات وهناك أولويات في المعيشة ومن المفترض أن يكون الاهتمام أكثر بشراء السلع الأساسية والاستراتيجية بدلا من الملابس، مقترحة أن يتم عمل أوكازيون صيفي وشتوي على السلع وما تشمله من مأكولات ومشروبات.

الإقبال على الأوكازيون الشتوي

ومن جانبها أضافت تغريد حمدي، إحدى المواطنات، أن أسعار الملابس الشتوي مرتفعة للغاية ومنذ بداية فصل الشتاء وهى تشهد ارتفاعا حادا، مما يجعل وجود تخفيض عليها غير مجد، وهو ما جعل الاقبال ضعيفا على المحال منذ انطلاق الأوكازيون الشتوي.

واستكملت حديثها بأن بجانب ارتفاع أسعار الملابس، فإن العروض الوهمية التي أصبحت عادة لأصحاب المحال والمتاجر باتت معروفة لدى الجمهور، مما يجعلهم يعزفون عن الشراء بسبب جشع واستغلال أصحاب المحال.

العروض الوهمية

أوضحت نوران محمد، إحدى المواطنات، أنه حتى الوقت الحالي لم تشهد المحال أوكازيونا شتويا أو تخفيضا حقيقيا على المنتجات، كما أن الأوكازيون يكون على مجموعة مراحل، وعادة ما تكون المرحلة الأولى الإقبال فيها ضعيفا، خاصة أن الموسم الحالي انطلق الأوكازيون الشتوي بالتزامن مع الفصل الدراسي الثاني، علاوة على اقتراب موسم شهر رمضان الكريم ومن بعده عيد الفطر ومن الأفضل أن يستمر الأوكازيون حتى قدوم عيد الفطر، خاصة أنه معروف فيه شراء الثياب الجديدة.

الاوكازيون الشتوي الركود التخفيضات ملابس الاقبال السلع الأساسية ساسيات المعيشة العروض الوهمية

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