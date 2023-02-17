اليوم.. ندوة تكريم سماء إبراهيم في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تقيم إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اليوم، ندوة خاصة لتكريم الفنانة سماء إبراهيم، على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المستمرة في الفترة من 16 حتى 22 فبراير.

وتُقام ندوة سماء إبراهيم، في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، في تمام الساعة 1.30 وحتى 3 عصرا، وذلك بعد حصولها على درع هيباتيا الذهبي في حفل افتتاح الدورة التاسعة تكريما لعطاءها المستمر على مدار مشوارها الفني ودعمها للأفلام القصيرة.

وأعربت الفنانة سماء إبراهيم، عن سعادتها بعد تكريمها خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته التاسعة، والتي انطلقت مساء الخميس، من دار أوبرا الإسكندرية.

ولم تتمالك سماء إبراهيم نفسها، حيث انهمرت دموعها على المسرح، وأكدت أن أسرتها كانت الداعم الأول لها في دخولها المجال الفني، ويأتي بعد ذلك جمهور الإسكندرية.

وقالت سماء إبراهيم، في كلمتها أثناء تكريمها بجائزة هيبتا: “شكرا لكل من يصنع فنا، لأن الفن يصنع الحياة، أتذكر أنني جئت لمسرح سيد درويش في نهاية السبعينيات لحضور مسرحية لشقيقي الراحل”، لافتة إلى أنها قدمت عددًا من المسرحيات على خشبة مسرح سيد درويش.