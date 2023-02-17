الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

دعمًا للشباب.. «حياة كريمة» تمول آلاف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

حياة كريمة
حياة كريمة

اهتمامات كثير سعت إليها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أنها لم تنس الشباب وتمويل الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة والتركيز على المشروعات الإنتاجية والتراثية التي تستخدم الموارد الطبيعية المتوفرة في المحافظات المشاركة في المبادرة من خلال دعم بالمشروعات الصغيرة بجميع محافظات مصر.

وقال علي حافظ، إحدي شباب قرية أم دومة بمحافظة سوهاج: «حياة كريمة ساعدتني في فتح مشروع خاص منذ عام بعد ما كنت اشتغل أرزقي يوم شغل ويومين الحال واقف لكن الأن أصبح لدي مشروعي الخاص من صناعة الشنط الهاند ميد وأصبحت من أشهر صناع الشنط اليدوية في محافظة سوهاج وقدرت أن اجمع مبلغ من خلال المشروع واعيش حياة مستقرة».  

وتابع: «حياة كريمة سعت لمساعدة الشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية أو تطوير مشروعاتهم القائمة، أو من خلال المشاركة في المعارض الخاصة بالدولة مثل تراثنا وغيرها من المشروعات من أجل القضاء على البطالة».

وأضافت نور صبيحة من محافظة شمال سيناء أن حياة كريمة ساعدتهم على تسويق وترويج منتجاتهم و فنونهم التراثية  التي تتميز به  محافظاتهم من خلال تمويلهم بالمشروعات الصغيرة مما يسهم في استمرار أنشطتهم  والتوسع في مشروعاتهم والقضاء علي البطالة ومساعدتهم في ظروف معيشتهم.

وأكد عزت أحد الشباب المستفيدة من المشروعات الصغيرة أن حياة كريمة أتاحت لهم فرصة عمل فى القرى المستهدفة فى المرحلة الأولى ضمن مبادرة حياة كريمة، ويتم تدريب جميع مواطنين على إنشاء مشروع صغير أو متوسط ويتم تمويل فكرته ودعمنا بشكل مستمر للاستمرار في المشروع بنجاح كبير.

الرئاسية حياة كريمة الصغيرة ومتناهية الصغر القضاء على البطالة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمشروعات الصغيرة

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وائل لطفي

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