بعد 5 أيام من البحث.. انتشال جثمان موظف من بئر في قنا

نجح رجال الأمن بقنا في انتشال جثمان موظف بعد 5 أيام من البحث، عقب سقوطه داخل بئر في منزله بمنطقة حاجر الوقف.

وكان قد لقى موظف مصرعه في انهيار بئر داخل منزل بحاجر الوقف شمال محافظة قنا، وانتقلت قوة من الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، فيما كثفت الأجهزة جهودها بالبحث عنه.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد مصرع شخص داخل بئر بمنزل في حاجر الوقف، شمال محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الشخص يدعى "ش.م".

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة.