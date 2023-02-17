الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البتلو بـ 260 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة

اللحوم
اللحوم

استقرت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة  17 فبراير2023، وتراوحت أسعار اللحوم البتلو بين 220 و260 جنيهًا للكيلو، وجاءت الأسعار كالتالي.

- أسعار اللحوم اليوم

اللحوم الكندوز تراوحت بين 220 و260 جنيهًا للكيلو.

اللحوم الضاني تراوحت بين 240 و290 جنيهًا للكيلو.

الكبدة البلدي تراوحت بين 200 و250 جنيهًا للكيلو.

الكبدة الضأن تراوحت بين 240 و280 جنيهًا للكيلو.

اللحوم الجملي تبدأ من 190 جنيهًا للكيلو.

السجق البلدي تراوح بين 170 و190 جنيهًا للكيلو.

الاستيك والبفتيك تراوحت بين 180 و220 جنيها للكيلو.

عرق التربيانكو تراوحت بين 220 و250 جنيهًا للكيلو.

اللحوم المفرومة تراوحت بين 180 و210 جنيهات للكيلو.

كباب الحلة من 230 لـ290 جنيهًا.

- أسعار اللحوم المستوردة

كيلو اللحم البرازيلي تراوح بين 160 و190 جنيهًا.

كيلو الكبدة المستوردة تراوحت بين 140 و170 جنيهًا.

وحسب بيانات وزارة الزراعة، يصل حجم استهلاك مصر من اللحوم الحمراء لنحو أكثر من مليون طن سنويًا، يتم استيراد 47% منها ، ويتم توفير 53% من المزارع بالسوق المحلية، وتنقسم اللحوم المستوردة إلى عجول حية بنحو 300 ألف طن سنويًا والباقي لحوم مجمدة، بالإضافة إلى إنتاج 530 ألف طن محليًا.

أسعار اللحوم اللحوم الحمراء اللحوم الكندوز اللحوم الضاني اللحوم المستوردة

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

عقب انهيار منزل وإصابة 4.. استدعاء مالك المنزل للتحقيق معه

البتلو بـ 260 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة

بعد إزالة ورم جلدى.. البيت الأبيض: بايدن بصحة جيدة وقادر على أداء مسئولياته الرئاسية

المتهمة بإلقاء جثة رضيعتها بالقمامة: حملت بها سفاحا ووالدها تهرب من تسجيلها

انتهاء رصف 4 شوارع بحى شمال ببني مزار بالمنيا

التوجيهات الرئاسية بالتعامل الفورى مع أى معوقات تواجه المستثمرين تتصدر صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو