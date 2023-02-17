الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سماء إبراهيم: صناعة الأفلام القصيرة من أصعب الصناعات الفنية

سما إبراهيم
سما إبراهيم

أعربت الفنانة سماء إبراهيم عن سعادتها بعد تكريمها من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته التاسعة، والتي انطلقت مساء الخميس، من دار أوبرا الإسكندرية.

 

ولم تتمالك سماء إبراهيم نفسها. حيث انهمرت دموعها على المسرح، وأكدت أن أسرتها كانت الداعم الأول لها في دخولها المجال الفني، ويأتي بعد ذلك جمهور الإسكندرية.


وقالت سماء إبراهيم، في كلمتها أثناء تكريمها بجائزة هيبتا: “شكرا لكل من يصنع فنا، لأن الفن  يصنع الحياة، أتذكر إنني جئت لمسرح سيد درويش في نهاية السبعينيات لحضور مسرحية لشقيقي الراحل”، لافتة إلى أنها قدمت عددا من المسرحيات على خشبة مسرح سيد درويش. 

وأكدت سماء، أنها تعشق المسرح والفن لأنه قدمها للجمهور بصورة مختلفة. 

وأضافت أنها تشكر مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على هذا التكريم، مشيرة إلى أن صناعة الفيلم القصير ليست سهلة بل من أصعب الصناعات الفنية، لأنها تقوم في الغالب على الجهود الذاتية ولابد من دعمها. 

وشهد حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي انطلق فعالياته الخميس، وتستمر في الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، تكريم عدد من الأسماء المؤثرة في صناعة السينما.

وتسلمت سماء إبراهيم، درع هيباتيا الذهبي في حفل افتتاح الدورة التاسعة تكريما لعطاءها المستمر على مدار مشوارها الفني ودعمها للأفلام القصيرة.

سماء إبراهيم هي فنانة من مواليد الإسكندرية، تخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم تصوير ، حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، ودخلت مجال التمثيل من بوابة المسرح حتى تألقت مؤخرا في العديد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها مسلسلات، “طايع، ما وراء الطبيعة، موضوع عائلي، وغيرهم”.

سما ابراهيم الفنانة سما إبراهيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حفل افتتاح مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

هند صبرى تخطف الأنظار بسيلفى جديد

الأمم المتحدة توجه نداءً لجمع مليار دولار لمنكوبى الزلزال فى تركيا

وزير الإقتصاد اللبنانى: القطاع المصرفى ليس له إطار عمل قانونى

شطة يكشف كواليس عقوبة منع حضور جماهير الهلال السودانى أمام الأهلى

وزير الاقتصاد اللبنانى: لن تكون هناك أزمة فى القمح خلال 2023

جمعية رجال أعمال إسكندرية تستعرض دور التطوير المؤسسى الرقمى فى استراتيجية وزارة الاتصالات لبناء مجتمع رقمي تفاعلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو