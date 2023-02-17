سماء إبراهيم: صناعة الأفلام القصيرة من أصعب الصناعات الفنية

أعربت الفنانة سماء إبراهيم عن سعادتها بعد تكريمها من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته التاسعة، والتي انطلقت مساء الخميس، من دار أوبرا الإسكندرية.

ولم تتمالك سماء إبراهيم نفسها. حيث انهمرت دموعها على المسرح، وأكدت أن أسرتها كانت الداعم الأول لها في دخولها المجال الفني، ويأتي بعد ذلك جمهور الإسكندرية.



وقالت سماء إبراهيم، في كلمتها أثناء تكريمها بجائزة هيبتا: “شكرا لكل من يصنع فنا، لأن الفن يصنع الحياة، أتذكر إنني جئت لمسرح سيد درويش في نهاية السبعينيات لحضور مسرحية لشقيقي الراحل”، لافتة إلى أنها قدمت عددا من المسرحيات على خشبة مسرح سيد درويش.

وأكدت سماء، أنها تعشق المسرح والفن لأنه قدمها للجمهور بصورة مختلفة.

وأضافت أنها تشكر مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على هذا التكريم، مشيرة إلى أن صناعة الفيلم القصير ليست سهلة بل من أصعب الصناعات الفنية، لأنها تقوم في الغالب على الجهود الذاتية ولابد من دعمها.

وشهد حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي انطلق فعالياته الخميس، وتستمر في الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، تكريم عدد من الأسماء المؤثرة في صناعة السينما.

وتسلمت سماء إبراهيم، درع هيباتيا الذهبي في حفل افتتاح الدورة التاسعة تكريما لعطاءها المستمر على مدار مشوارها الفني ودعمها للأفلام القصيرة.

سماء إبراهيم هي فنانة من مواليد الإسكندرية، تخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم تصوير ، حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، ودخلت مجال التمثيل من بوابة المسرح حتى تألقت مؤخرا في العديد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها مسلسلات، “طايع، ما وراء الطبيعة، موضوع عائلي، وغيرهم”.