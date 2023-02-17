الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد الكرة: الزمالك لابد أن يسدد 7 ملايين جنيه من مديونياته لدى الجبلاية

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن الاتحاد اتفق مع الزمالك على سداد 10 فى المائة من المديونيات المتأخرة بما يقدر 7 ملايين جنيه من إجمالى 70 مليون جنيه.

 

وواصل أن الزمالك سدد جزء من المديونيات اليوم على أن يكمل مبلغ الـ7 ملايين يوم الأحد المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد  تلقى رد من فيفا على صحة إجراءات قيد لاعبي نادي الزمالك، خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة.

وجاء الرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه شأن داخلي، وعلى الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد.

وبناء على رد "فيفا" والطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات، جاري إحالة الأمر إلى اللجنة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، للفحص والرد.

 

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رد فيفا .

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: “أخيرا انتصر صوت العقل هذا الخبر السعيد لجماهير الزمالك العاشقة للكيان تم إبلاغنا به منذ صدوره وانتظرنا البيان الرسمي لاتحاد الكرة المصري حتي نعلنه من جانبنا”.
وتابع: "مدير النادي والمدير المالي في طريقهم الي الاتحاد حالا لدفع المبلغ المتفق عليه مع جدولة باقي المديونية، والحمد لله سيتم قيد اللاعبين الثلاثة ليشاركون في المباريات، شكرا لكل من ساهم في إنهاء هذه الأزمة"

ويستعد الزمالك لمواجهة المريخ السوداني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

اتحاد الكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم المستشار عادل الشوربجي رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

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