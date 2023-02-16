الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك بزيه التقليدى أمام المريخ فى دورى أبطال إفريقيا

الزمالك
الزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع منافسه المريخ السوداني غدا الجمعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره السوداني بزيه التقليدي الأبيض بالكامل.

وتقرر خلال الاجتماع الفني، ارتداء الحارس الزي الأصفر في المقابل سيرتدي فريق المريخ زيه المكون من الطاقم الأحمر الكامل في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأسود.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بجوار كل من المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

وسقط الزمالك في استاد القاهرة أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد، كما خسر المريخ أمام الترجي بالنتيجة نفسها في تونس.

الزمالك المريخ السودانى دورى ابطال افريقيا

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