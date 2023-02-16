تشافي بعد تعادل برشلونة مع اليونايتد: المباراة كانت متوازنة.. والحكم أثر على نتيجتها

علّق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني على تعادل فريقه أمام مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق في ذهاب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" مساء يوم الخميس المقبل.

وقال تشافي في تصريحات عقب المباراة " يمكنني القول أن المباراة كانت متوازنة إلى حد كبير، لعبنا ضد فريق صعب للغاية، وأردنا الفوز في النهاية لكن الحسم سيكون هناك في مانشستر".

وأضاف " كانت مباراة متكافئة للغاية، عمل شاق ومكثف، مباراة في أوروبا بمستوى عالٍ".

وتابع " الحكم كان له تأثير كبير على نتيجة المباراة، كان هناك خطأ واضح لمصلحة راشفورد تلاها بطاقة حمراء. لا يمكن للحكام ارتكاب مثل هذه الأخطاء".