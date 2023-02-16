الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عزيز مرقة: «مافي منك» تم تصويرها بشوارع اسطنبول.. واسمي جزء من شهرتي

عزيز مرقة
عزيز مرقة

قال المطرب عزيز مرقة، إنه من أسباب شهرته في الوطن العربي غرابة اسمه، مشيراً إلى أن الاسم من أصل كردي، حيث ينتهي بالألف اللينة وليس الهاء كما يتوقع البعض".

"عزيز مرقة"

وأكد المطرب عزيز مرقة، خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه كان يغضب كثيراً عندما كان يخطئ الكثيرين في نطق اسمه ولكن الآن اعتاد على "عزيز مرئة" بسب حبه الكبير لنطق الشعب المصري له.

وأضاف في حديثه، أنه بدأ الغناء في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يقوم بدراسة تأليف الموسيقى بأمريكا، معبراً: "ابتديت الغناء في أمريكا وكتبت عدة أغاني للغربة، وكنت بعمل أغاني لأصحابي وكنت بعبر عن مشاعرهم في الغربة ولكن كانت تصفهم هم وليس أنا".

وأشار إلى، أنه في الأردن بعد عام 2006 الأجيال اتجهت بصورة ملحوظة إلى سماع الأغاني الأجنبية بسبب اختلاف مفردات الحب في الجيل الحديث، لهذا حرص على أن تكون مفردات كلماته وألحانه تلبي متطلبات وأذواق هذا الجيل.

"ما في منك"

وذكر، أن أغنية "ما في منك" كانت وليدة الصدفة البحتة، حيث تم تصويرها بشوارع اسطنبول بتركيا، مشيراً أن بساطة الغنوة لمست مشاعر الكثير من المواطنين في الوطن العربي.

عزيز مرقا عزيز مرئة مافي منك المطرب الأردني عزيز مرقا معكم منى الشاذلي سي بي سي

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