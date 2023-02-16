الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على نتائج اليوم الثاني لدورى كرة السلة للكراسى المتحركة

جانب من الحدث
جانب من الحدث


أسفرت نتائج اليوم الثاني من الدورة المجمعة الأولى  من دوري كرة السلة للكراسي المتحركة الذي تنظمه اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي ، على صالة الدكتور حسن مصطفى وتستمر  فعاليتها حتى يوم 18 فبراير الجاري بمشاركة  7 فرق عن فوز بني سويف على مؤسسة الحسن 17/21 ، وفوز الفيوم على دمنهور 15/33 ، وفوز بني سويف على المنيا 25/26 ، والفيوم على دمنهور 6/20، وفوز جمعية المحاربين القدامى على المستقبل 7/22 ، وأخيرا فوز مؤسسة الحسن على دمنهور 4/18.
ويشهد اليوم الثالث غدا الجمعة إقامة 5مباريات هي:- المستقبل أمام بني سويف ، الفيوم أمام المحاربين ، المنيا أمام مؤسسة الحسن ، بني سويف أمام دمنهور ، والمستقبل أمام المنيا .
يذكر أن  منتخبنا الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة للرجال بقيادة فنية لعادل شريف يستعد لخوض منافسات كأس العالم بدبي يوليو القادم بمشاركة 16دولة تم تقسيمهم لأربع مجموعات ، و أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثانية و التي تضم معه منتخبات الجزائر وكندا و تايلاند . وجاءت باقي المجموعات كالتالي:- المجموعة الأولى تضم  منتخبات استراليا ، إيطاليا ، البرازيل و الإمارات، بينما تضم المجموعة الثالثة نيوزيلندا، الأرجنتين، فرنسا وكوريا ، وتضم المجموعة الرابعة  كلا من الولايات المتحدة الأمريكية ، العراق ،  ايران وبريطانيا

 

 

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البارالمبية الإستعداد للمشاركة الدكتور حسن مصطفي الدكتور حسام الدين مصطفى اللجنة البارالمبية المصرية اللجنة البارالمبية القدماء

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