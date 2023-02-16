الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الباز: ما جرى فى مصر بين 2011 و2014 يعادل تأثير قنبلة نووية

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن تجربة مصر باعتبار مصر ضيف شرف القمة العالمية للحكومات.

وأضاف محمد الباز، خلال برنامجه "مش حسبة برمة" المُذاع على راديو "نغم إف إم"، أن الرئيس السيسي تسلم البلد في منتصف عام 2014 بعد فترة تخريب كبيرة جدا، موضحًا أن التخريب الذي جرى في مصر من 2011 لـ2014 يشبه تأثير قنبلة نووية.

وأشار إلى أن تجربة مصر لا تتمثل فقط في بناء كباري وطرق ومدن جديدة، ولكن الرئيس السيسي تحدث عن المبادرات التي تم إطلاقها مثل "كابيتانو مصر"، و"100 مليون صحة"، والتي كان لها الفضل في القضاء على فيروس سي، منوها أن صلب التجربة المصرية يتمثل في المبادرات.

وأردف: "البلد مش محتاجة مدحك، لكن محتاجة أن تكون منصفا معها، ويجب أن نعترف أن السيسي تسلم البلد بعد فترة تخريب".

عبد الفتاح السيسي القمة العالمية للحكومات محمد الباز 100 مليون صحة

رئيس التحرير

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