انطلاق الملتقى العلمي الرابع المصري-الياباني بـ«قومي البحوث» الأحد المقبل

تنطلق، الأحد المُقبل، فعاليات الملتقى العلمي الرابع المصري الياباني بالمركز القومي للبحوث تحت عنوان "دور مناعة الجسم في الحالات الخطيرة لمرض كوفيد 19"، بحضور الخبير الياباني، أوكادا ساتشو بروفيسور المناعة بجامعة هيروشيما اليابانية، والذي يزور مصر للمرة الأولى.

يناقش الملتقى عدة محاور أبرزها رد فعل الجهاز المناعي للفيروسات وخاصة كوفيد 19، ودور التغذية وتقوية المناعة في الأطفال، ودور "الميكروبيوم" في مناعة الأطفال الرضع وعلاقتها بفيروس كورونا.

وتلقي فعاليات الملتقى الضوء على التغيرات في شكل مكونات الدم بعد الإصابة بكوفيد ١٩، وتأثير الجينات الوراثية على الإصابة بالفيروس.

ويُشارك في الملتقى الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز، والدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للمشروعات البحثية، والدكتورة سها عبد الدايم عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية، والدكتور محمد شاكر رئيس قسم الانثروبولوجيا البيولوجية، والدكتورة ولاء سعد حنفي الباحث واستشاري طب الأطفال بقسم الانثروبولوجيا البيولوجية بمعهد البحوث الطبيةبالمركز، وبحضور لفيف من الأساتذة والأطباء من مختلف المعاهد والمراكز والجامعات المصرية.

ويأتي ذلك برئاسة الدكتورة ولاء سعد حنفي، الباحث واستشاري طب الأطفال قسم الأنثروبولوجيا البيولوجية بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، في تمام الساعه العاشره يوم الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣.

محاور الملتقى:

١- رد فعل الجهاز المناعي للفيروسات وخاصة كوفيد ١٩

٢- التغذيه و تقويه المناعه في الأطفال

٣- دور الميكروبيوم في مناعة الأطفال الرضع وعلاقتها بفيروس كورونا

٤- التغيرات في شكل مكونات الدم بعد الإصابة بكوفيد ١٩

٥- تأثير الجينات الوراثية على كوفيد ١٩



