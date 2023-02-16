الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أبرز فعاليات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قبيل بدء الصوم الكبير

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال الفترة الحالية، عددًا من الفعاليات، وذلك قبيل بدئها صوم الكبير، والذي يبدأ الأثنين المقبل.

لقاء لخدمة الشباب بشرق السكة الحديد

إذ نظمت خدمة الشباب بكنائس قطاع شرق السكة الحديد، لقاءً لشباب وشابات وخدام وخادمات كنائس القطاع عن موضوع "كيف أرد على أسئلة ملحد؟"، بكنيسة الشهيد مار جرجس بأرض الجنينة، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

حيث ألقى نيافته محاضرة عن موضوع اللقاء وأجاب على أسئلة المشاركين.

لقاء سكرتارية الرعاية الاجتماعية لإيبارشيات المنيا

كما نظمت سكرتارية قداسة البابا للرعاية الاجتماعية ‏اللقاء التاسع لإيبارشيات محافظة المنيا في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة المنيا، بحضور ٣٥٠ كاهن وخادم من الإيبارشيات التسع.

شارك في اللقاء إلى جانب نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها، صاحبا النيافة: الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس ودلجا، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، ومن سكرتارية قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، الأب القمص بيشوي شارل، وآباء وخدام وخادمات السكرتارية.

تضمن اللقاء كلمات للأحبار الثلاثة، تلاها مناقشة عن خدمة سكرتارية قداسة البابا للرعاية الاجتماعية.

الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة الانبا الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة الأنبا رافائيل أ الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس الأسقف العام لكنائس البابا تواضروس الثان

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