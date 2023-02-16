موسكو: على واشنطن إثبات أنها ليست وراء تخريب خطى أنابيب نورد ستريم

قالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إنه يتعين على واشنطن محاولة إثبات أنها ليست وراء تخريب خطي أنابيب "نورد ستريم" لنقل الغاز من روسيا إلى غرب أوروبا.

وقالت السفارة في بيان نقلته وكالة "تاس" للأنباء: إن موسكو تعتبر تخريب خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2 ف" في سبتمبر الماضي "عملا من أعمال الإرهاب الدولي" وإنها لن تسمح بأن يصبح الأمر في طي الكتمان.

البعثة الروسية بالأمم المتحدة: سندعو مجلس الأمن لمناقشة تخريب خط نورد ستريم

وأعلنت البعثة الروسية في الأمم المتحدة، عن أنها ستدعو لاجتماع لمجلس الأمن لمناقشة تخريب خط نورد ستريم، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وقال رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، قد نحاصر باخموت في مارس أو أبريل، حسب بيان البعثة الروسية في الامم المتحددة.

وتلعب مجموعة فاجنر دورًا رئيسيًا في معركة باخموت وهي مدينة غير مهمة كثيرًا على المستوى الاستراتيجي لكنّها اتخذت قيمة رمزية كبيرة، إذ إن المعسكرين يتقاتلان للسيطرة عليها منذ أشهر.

وأشار بريغوجين الاثنين إلى أن هجوم سوليدار يشنّه أفراد من فاجنر "حصرًا".

وكان قد أكد الكرملين، الأربعاء، أهمية عدم "التسرع" في إعلان الانتصار في سوليدار، بعد ساعات على إعلان مجموعة فاغنر العسكرية الروسية سيطرتها على البلدة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "دعونا لا نتسرع لننتظر الإعلانات الرسمية"، مضيفًا أن هناك "ديناميكية إيجابية في التقدم" في سوليدار وحيّا بيسكوف "بطولة مقاتلينا".

وكان قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، قد أعلن الأربعاء عن أن مقاتليه سيطروا على مدينة سوليدار بعد معارك كثيفة خلال الأسبوع الحالي، مضيفًا أن "القتال في الشارع" يتواصل.

ونفت أوكرانيا الأنباء، وأعلن جيشها عن أن "سوليدار كانت وستبقى أوكرانية".

وقال بيسكوف إن التقدم المحرز في سوليدار "أُحرز بكلفة كبيرة".

أكدت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية لا تزال متواصلة في سوليدار بعد ساعات على إعلان مجموعة فاغنر المسلحة عن السيطرة على هذه المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن وحدات مجوقلة عطلت الوصول إلى الأجزاء الشمالية والجنوبية من سوليدار.