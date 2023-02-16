بيراميدز يخشى غياب المدافعين أمام إنبي في ختام الأسبوع 18 بالدوري

يسعى بيراميدز للوصصول للنقطة 37 والتساوي مع الأهلي متصدر الدوري، عندما يواجه فريق إنبي في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي، في ختام الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز.

بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة من عشرة انتصارات وأربعة تعادلات وثلاث هزائم، ويمتلك أقوى هجوم في الدوري برصيد 27 هدفا واهتزت شباكه 13 مرة وجمع 10 نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على فاركو وسموحة وطلائع الجيش والتعادل مع سيراميكا كليوباترا .

ويعاني بيراميدز من غيابات عديدة في خط الدفاع على رأسها علي جبر للطرد في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش، وأسامة جلال لحصوله على ثلاثة انذارات والصاعد عبد الرحمن جودة لانضمامه لمنتخب للشباب، كما يغيب الثنائي المغربي وليد الكرتي ومحمد الشيبي والتونسي فخر الدين بن يوسف للإصابة ولايوجد حل أمام باتشيكو سوى الدفع بأحمد فتحي بجوار أحمد سامي في قلب الدفاع.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدي الفني لفريق بيراميدز اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم: شريف إكرامي وأحمد الشناوي ويوسف نادر و أحمد سامي وأحمد توفيق وكريم حافظ وأحمد فتحي ومحمد حمدي وعبد الله مجدي وإبراهيم توريه وإسلام عيسى ورمضان صبحي ومصطفى فتحي ومحمود دونجا ومحمد صادق وعبد الله السعيد ومحمود صابر وإبراهيم عادل وهشام محمد وفخري لاكاي ودودو الجباس.

على الجانب الأخر يحتل إنبي بقيادة تامر مصطفى المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة من 4 انتصارات وأربعة تعادلات، و9 هزائم وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 24 هدفًا وجمع 6 نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على فاركو وسيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام غزل المحلة وفيوتشر وسموحة ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للبقاء بعيدًا عن مثلث الهبوط.

يدير المباراة عبد العزيز السيد ويساعده خالد حسين وعبد العزيز محسن ومعهم أحمد حمدي حكما رابعًا، ومحمد سلامة " ميدو " حكم فيديو، ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.