بريطانيا تقدم مساعدات إضافية لمنكوبى زلزال تركيا

أعلنت المملكة المتحدة، الأربعاء، حزمة مساعدات جديدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وجاء في بيان للحكومة أن المساعدات الجديدة البالغة 25 مليون جنيه إسترليني (30 مليون دولار) "ستخصص لتمويل الإغاثة الطارئة مثل "الخيام والبطانيات للعائلات التي أصبحت بلا مأوى في ظروف شديدة البرودة".

وأضافت أن الحزمة ستدعم عمل الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة على الأرض في سوريا، فضلاً عن جهود التعافي في تركيا بقيادة الحكومة.

ووفقا للبيان، سيكون هناك تركيز خاص على حماية النساء والفتيات، بما في ذلك من خلال المساعدة في عمليات الولادة، والحد من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي للمجتمعات النازحة.

وفي 6 فبراير الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر ضخمة بالأرواح والممتلكات.