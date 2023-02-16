استقرت أسعار أغلب مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت عند نفس الارتفاع السعري الذي وصلت له بداية فبراير الجاري، حيث اتجهت أغلب شركات الحديد إلى رفع سعر الحديد للمرة الثانية خلال العام الجاري مع اتجاه الحكومة لتقليل قيمة الجنيه مقابل العملات مما أثر على سعر مشتقات الصناعة ودفع شركات الحديد لرفع سعرها.

كما تأثرت صناعة الأسمنت بارتفاع سعر الدولار وارتفع سعره في المصانع، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 16-2-2023 .

سعر الحديد

سعر حديد عز نحو 26985 جنيهًا.

سعر حديد السويس نحو 26850 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

حديد بشاي للصلب بلغ 28500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر الحديد من المصريين ليبلغ نحو 26850 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر الحديد من الجارحي 25500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب 25500 جنيه للطن .

حديد عطية 27500 جنيه .

سعر حديد سرحان 26500 جنيه.

سعر الأسمنت