أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 16-2-2023
استقرت أسعار أغلب مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت عند نفس الارتفاع السعري الذي وصلت له بداية فبراير الجاري، حيث اتجهت أغلب شركات الحديد إلى رفع سعر الحديد للمرة الثانية خلال العام الجاري مع اتجاه الحكومة لتقليل قيمة الجنيه مقابل العملات مما أثر على سعر مشتقات الصناعة ودفع شركات الحديد لرفع سعرها.
كما تأثرت صناعة الأسمنت بارتفاع سعر الدولار وارتفع سعره في المصانع، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 16-2-2023 .
سعر الحديد
- سعر حديد عز نحو 26985 جنيهًا.
- سعر حديد السويس نحو 26850 جنيهًا تسليم أرض المصنع.
- حديد بشاي للصلب بلغ 28500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
- سعر الحديد من المصريين ليبلغ نحو 26850 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.
- سعر الحديد من الجارحي 25500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
- سعر حديد المراكبي للصلب 25500 جنيه للطن .
- حديد عطية 27500 جنيه .
- سعر حديد سرحان 26500 جنيه.
سعر الأسمنت
- سعر اسمنت المسلح 1955 جنيه.
- سعر أسمنت النصر 1940 جنيه .
- سعر اسمنت الممتاز 1950 جنيه .
- سعر أسمنت المصريين 1760 جنيه .
- سعر اسمنت وادي النيل 1860 جنيه .
- سعر اسمنت المخصوص 1860 جنيه .
- سعر اسمنت أسوان 1780 جنيه .
- سعر اسمنت السهم 1840 جنيه .
- سعر اسمنت المعلم 1860 جنيه.
- سعر اسمنت حلوان 1925 جنيه
- سعر اسمنت السويدي 1940 جنيه.
- سعر اسمنت قنا (المسلة) 1810 جنيه .
- سعر اسمنت المهندس 1760 جنيه.
- سعر اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه.
- سعر اسمنت رويال العادة 2500 جنيه .
- سعر اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه .
- سعر اسمنت الواحة 1420 جنيه .
- سعر اسمنت العمران 888 1000 جنيه .
- سعر اسمنت قاهر البحار 1970 جنيه 1980 جنيه.
- سعر اسمنت السويس سى ووتر 1965 جنيه 1970 جنيه .
- سعر اسمنت السويدى المقاوم 1980 جنيه .