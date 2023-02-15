الأربعاء 15 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قداسة البابا: نشكر الله من أجل بوادر حل أزمة الكنيسة الإثيوبية.. ونحتفل اليوم بالشهداء المعاصرين

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته ببوادر حل الأزمة في الكنيسة الإثيوبية بعودة من أخطأوا وحاولوا الانفصال عن الكنيسة إلى كنيستهم الأم، جاء ذلك في ختام عظة قداسته باجتماع الأربعاء الأسبوعي اليوم، كما لفت قداسته النظر إلى احتفال كنيستنا اليوم بشهداء العصر الحديث وهو العيد الذي أقره المجمع المقدس منذ ثماني سنوات.

وجاء حديث قداسته كما يلي:

"نصلي ونشكر ربنا أن الأزمة التي تعرضت لها الكنيسة الإثيوبية ظهرت بوادر الحل فيها حيث أن الذين أخطأوا وكانوا يريدون أن ينفصلوا ويبتعدوا ويقسموا الكنيسة والعنف الذي صار، قرروا أن يعودوا لكنيستهم الأم، الكنيسة الإثيوبية تهمنا كثيرًا جدًّا، وهي أختنا، ويكفي أن الكنيسة القبطية هي التي أسستها منذ القرن الرابع الميلادي".

وأضاف: "نحتفل اليوم بعيد أصبح في كنيستنا منذ عدة سنوات، بحسب قرار المجمع المقدس وهو "عيد الشهداء المعاصرين"، واخترنا هذا اليوم لأن به تذكار لشهداء ليبيا الذين استشهدوا من حوالي ثماني سنوات".

وترأس البابا حفل افتتاح أسبوع الصلاة من اجل الوحدة ودلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

أسبوع الصلاة من أجل الوح اجتماع الأربعاء الأسبوعي افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة أعرب قداسة البابا إسبوعي

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