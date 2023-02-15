الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف: وسائل الإعلام الروسية تتعرض للرقابة منذ سنوات

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، إن وسائل إعلام روسية متهمة في الغرب بأنها دعاية، حتى قتل الحرب في أوكرانيا.

أضاف لافروف أن وسائل الإعلام الروسية تتعرض للرقابة في الغرب منذ سنوات عدة، حسب قناة روسيا اليوم.

وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف على أن العقوبات الغربية هي جزء من الحرب الهجينة ضد روسيا.

وأكد لافروف، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام الأجنبية، أن وسائل الإعلام الروسية تتعرض لتقييدات في دول الغرب.

أضاف أن حظر وسائل الإعلام الروسية ومنعها توصيل رسائلها إلى العالم بأكمله يعد انتهاكًا سياسيًا واضحًا ويجب التوقف عن تلك السياسة.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام الغربية تتهم الغرب أن رسائلها دعائية حتى من قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

روسيا الخارجية الروسية سيرجي لافروف الغرب دعاية

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