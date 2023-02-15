المشاط تعقد اجتماعات ثنائية مع مسؤولي الحكومة الإماراتية

في ضوء مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي ضمن وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تشارك مصر كضيف شرف للقمة، عقدت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع مسئولي الحكومة الإماراتية والمؤسسات الدولية.

حيث التقت سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجية المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة ورئيس مؤتمر المناخ COP28، وسارة المسبار وزيرة دولة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة ورئيس وكالة الإمارات للفضاء، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية ومنى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والدكتور جيرد مولر، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، و فريد بالحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي.

وخلال لقائها مسئولي الحكومة الإماراتية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، علي مواصلة الجهود على مستوى التعاون المشترك، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين، الهادفة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والموارد المتنوعة المتوفرة في البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين ويحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز مكانة الدولتين على المستويين الإقليمي والدولي.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير الصناعة والتكنولوجية المتقدمة الإماراتي، ملفات التعاون في نطاق الاهتمام المشترك للبلدين، كما تطرق اللقاء إلى بحث نتائج مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في ضوء رئاسة مصر للمؤتمر، والنتائج التي تم التوصل إليها لتعزيز جهود المجتمع الدولي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية النتائج والمبادرات التي تم إعلانها خلال مؤتمر المناخ COP27 وأهمية البناء عليها خلال مؤتمر المناخ COP28 الذي ترأسه الإمارات العربية المتحدة من أجل تعزيز الجهود الدولية في هذا الإطار، لافتة إلى أن الرئاسة المتتالية مصر ثم الإمارات لمؤتمر المناخ يدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في المنطقة والانتقال العادل.

في سياق آخر، التقت وزيرة التعاون الدولي، وزيرة الدولة الإماراتية للتكنولوجيا المتقدمة ورئيس وكالة الإمارات للفضاء، حيث بحثت مجالات التعاون المشترك، مؤكدة حرص مصر توطيد العلاقات المشتركة مع الإمارات الشقيقة في مختلف مجالات التنمية، كما تطرقت مع السيد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إلى جهود التعاون الإنمائي التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ومجالات التعاون المشترك.

كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المبادرات التي تنفذها مصر ورؤيتها لتمكين المرأة، إلى جانب إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي كأول دولة في منطقة قارة أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمراة في سوق العمل.

وفي ضوء العلاقات مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث تم التطرق إلى جهود التعاون المشترك لتحقيق التنمية الصناعية وتوطين الصناعة في ضوء الأولويات الوطنية، لافتة إلى التعاون الوثيق بين المنظمة والحكومة المصرية ودورها المستمر لتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من القطاعات.