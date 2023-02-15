الأربعاء 15 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان يُصدر قراراً بتولي المهندس شريف أبوسريع تسيير أعمال قطاع الإسكان والمرافق

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولي المهندس شريف أبوسريع أبوسريع أحمد، الشاغل لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان بالمستوى الوظيفي (العالية)، تسيير أعمال قطاع الإسكان والمرافق.

يأتي ذلك خلفا للمهندسة نفيسة هاشم، التي تولت رئاسة القطاع لسنوات طويلة، تمكنت خلالها من إعداد قانون التصالح على مخالفات البناء وتعديلاته فيما بعد، ويذكر لها أيضا التعامل على قانون الايجار القديم، وحل الكثير من المشاكل التي واجهت قطاع الإسكان خلال السنوات الماضية.

واحتفل قطاع الإسكان بالوزارة أمس، ببلوغ المهندسة نفيسة هاشم سن المعاش فى جو ساده الحب والتقدير من جميع العاملين، لما تمتعت به المهندسة نفيسة هاشم من حسن الخلق ونظافة الأيدي، ولم يذكر لها أن ارتفع صوتها أو تعنيف أي موظف، فدائما كانت تدير الأمور بالحسنى.

كان أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قبل أيام قليلة، 3 قرارت وزارية بحركة تكليفات جديدة بأجهزة المدن الجديدة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونص القرار الأول، على أن يتولى المهندس أشرف فتحي محمود عبدالرازق، رئيس جهاز مدينتي الفشن الجديدة وملوي الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة السادات، والمهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة ومشرفاً على مدينة ملوي الجديدة، والمهندس عبد الرؤوف حامد عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

كما نص القرار على أن يتولى المهندس طارق جمال الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة ومشرفاً على مدينة الفشن الجديدة، والمهندس أحمد محمد رشاد أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة والمشرف على مدينة توشكى الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة العبور، والمهندس أحمد عبدالعظيم محمد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة ومشرفاً على مدينة توشكى الجديدة.

كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، قراراً آخر، بتولي المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، القيام بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع  الشئون العقارية والتجارية.

كما أصدر وزير الإسكان قراراً ثالثا، بتولى المهندس حاتم محمود حسن، المعين بوظيفة قيادية من الدرجة الممتازة، الإشراف على أجهزة مدن (15 مايو - بور سعيد الجديدة/سلام - السويس الجديدة - الصالحية الجديدة)، ويكون مقر عمله جهاز تنمية مدينة 15 مايو).

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارا بتولي المهندس شريف أبوسريع تسيير أعمال قطاع الإسكان والمرافق

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