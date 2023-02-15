كولر لـ محمد شريف: احذر من السوشيال ميديا وركّز في الملعب

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع محمد شريف على هامش العودة من رحلة المغرب عقب الخسارة من فلامنجو البرازيلي والحصول على المركز الرابع.

وكشف مصدر مسؤول أن كولر أبدى استياءه من اللاعب لعدم استغلاله العديد من الفرص التي أتيحت له وعدم اتباع التعليمات الفنية التي يخضع لها في التدريبات.

وأضاف المصدر أن المدير الفني طلب من محمد شريف الابتعاد عن السوشيال ميديا بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب اهداره فرصة محققة أمام بطل البرازيل.

وأشار المصدر إلى أن كولر حذر اللاعب من متابعة كل ما يكتب عنه حتى لا يسقط ضحية الاستبعاد من المشاركة وأن هناك لاعبين تنتظر الفرصة مثل بيرسي تاو ومحمود كهربا وشادي حسين.

في المقابل يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعبه بفرع مدينة نصر وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل في افتتاح مبارياته بدور المجموعات.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب والحصول على المركز الرابع في مونديال كأس العالم للإندية لتفادي الإجهاد والتقاط الأنفاس قبل المشاركة الإفريقية.

يعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين في حضوره جهازه المعاون من أجل الحديث عن مباراة الهلال السوداني والترتيبات الخاصة بالمباراة وتحديد احتياجاته الفنية خلال اللقاء المرتقب.

وطلب كولر من التونسي ياسين الميكاري محلل اداء الفيديو تقرير شامل عن الهلال سواء في ملعبه أو مباراة صن دوانز الجنوب افريقي والذي خسر أمامه في الجولة الماضية بهدف دون رد.

من جانبه يخضع عمرو السولية لاعب الفريق الأول لفحص طبي علي هامش المران اليوم لحسم موقفه من اللحاق بمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

يعاني السولية من شد خفيف في عضلة السمانة والتي اشتكي منها في لقاء ريال مدريد الإسباني وخضع لبرنامجه التأهيلي والتدريبي بعد العودة إلى القاهرة للتخلص من الإصابة التي لحقت به في مونديال الأندية.