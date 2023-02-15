الأربعاء 15 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. البابا تواضروس الثانى يستانف عظته الأسبوعية بالكاتدرائية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بعد توقف دام ما يقرب من شهرين،  بعد أن أعلن في نهاية ديسمبر من العام الماضي 2022، عن توقف عظته الأسبوعية بسبب الأعياد وصوم يونان النبي على أن يتم استئنافها في 15 فبراير 2023.

 

ومن المقرر أن تذاع العظة عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويتخلل عظة البابا تواضروس الثاني، انطلاق حفل افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والذي ينظمه مجلس كنائس مصر، بمشاركة الكنائس المسيحية المختلفة.

 

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة لبدء الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يوماً، ينقطع فيهم الأقباط عن أكل اللحوم ويكتفي بالطعام النباتي فقط .

 

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الإثنين 6 فبراير، صوم نينوى المعروف بـ«صوم يونان»، وذلك على مدار ثلاثة أيام تنتهي بفصح يونان، والذي يحل في 9 فبراير 2023.

 

ويقع صوم يونان قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، ليحتفل الأقباط بفصح يونان يوم الخميس. خلال فترة الصوم، تطلق إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أكثر من قداس على مدار اليوم لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات الصوم.

 

و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.

 

كما تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة لبدء الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا، ينقطع فيهم  الأقباط عن أكل اللحوم ويكتفي بالطعام النباتي فقط.

أسبوع الصلاة من أجل الوح اسة البابا تواضروس الثاني أسبوع الصلاة من أجل الوحدة افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة البابا تواضروس الثاني البابا تو البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-2-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 15-2-2023

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-2-2023

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 15-2-2023

بى بى سى: ارتفاع تكاليف المعيشة فى بريطانيا يدفع المواطنين للبحث عن عمل حتى كبار السن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

محمد رفعت

لبيك سورية!

جلال حمام

واشنطن تقضى على حلم أوروبا فى الاستقلال

صفوت البياضي

قصيدة مستحقة للشاعر التونسى أبوالقاسم الشابى

ماجد حبته

مصر فى قمة الحكومات

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

جمال-أسعد

المصالح لا تسقط الأخوة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بينها أمريكا.. 5 دول غربية تدين القرارات الإسرائيلية لضم مستوطنات في الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال ضد الأسرى جزء من الحرب المفتوحة ضد شعبنا

الكويت تدين قرار إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة