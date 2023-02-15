اليوم.. البابا تواضروس الثانى يستانف عظته الأسبوعية بالكاتدرائية

يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بعد توقف دام ما يقرب من شهرين، بعد أن أعلن في نهاية ديسمبر من العام الماضي 2022، عن توقف عظته الأسبوعية بسبب الأعياد وصوم يونان النبي على أن يتم استئنافها في 15 فبراير 2023.

ومن المقرر أن تذاع العظة عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويتخلل عظة البابا تواضروس الثاني، انطلاق حفل افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والذي ينظمه مجلس كنائس مصر، بمشاركة الكنائس المسيحية المختلفة.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة لبدء الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يوماً، ينقطع فيهم الأقباط عن أكل اللحوم ويكتفي بالطعام النباتي فقط .

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الإثنين 6 فبراير، صوم نينوى المعروف بـ«صوم يونان»، وذلك على مدار ثلاثة أيام تنتهي بفصح يونان، والذي يحل في 9 فبراير 2023.

ويقع صوم يونان قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، ليحتفل الأقباط بفصح يونان يوم الخميس. خلال فترة الصوم، تطلق إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أكثر من قداس على مدار اليوم لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات الصوم.

و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.

كما تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة لبدء الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا، ينقطع فيهم الأقباط عن أكل اللحوم ويكتفي بالطعام النباتي فقط.