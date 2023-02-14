اللجنة المؤقتة لنادى الإسماعيلى ترد على تصريحات يحيى الكومى

أصدرت اللجنة المؤقتة لنادي الإسماعيلي، بقيادة اللواء أبوبكر الحديدي، بيانا هاما للرد على تصريحات المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الأسبق.

وتجدر الإشارة إلى أن الكومي، قد طلب من اللجنة المؤقتة برئاسة أبوبكر الحديدي، الابتعاد عن جو الشو الإعلامي والعمل في الصمت، خلال تصريحات تليفزيونية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبوبكر الحديدي، علي بالغ تقديره واحترامه كل مجالس الإدارات السابقة الذين سعوا جلياً لخدمة هذا النادي.

ويشير مجلس الإدارة إلى أن القوام الحالي من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم يضم عناصر مميزة سواء على الصعيد الفني أو الخُلقي، وهو ما أكد عليه المدير الفني القدير أحمد حسام ميدو منذ أن تولينا المهمة التي نشرف بتحملها علي عاتقنا في تلك الظروف الصعبة.

وتابع المجلس: ”القوام الحالي للفريق نال ثقة المدير الفني ولم يجد بين صفوفه أي لاعب يُستوجب رحيله كونه تواجد كنوع من (المجاملة أو المحاباه) مع التنويه على أن اللاعب محمد خليفة قد سبق له خوض تجارب احتراف بالدوري الإسباني بجانب اللعب لأندية كبيرة ولديها جماهيرية من بينها الزمالك وأسوان ولديه تجربة احترافية في إسبانيا ويخوض تدريباته بحماس واجتهاد في التدريبات بغية الحصول علي فرصة المشاركة مع زملائه، فضلا عن كونه لاعبا على خلق ويتمتع بحب واحترام الجميع داخل النادي العريق“.

ويشدد مسئولو الإسماعيلي علي تقديره للجميع ولكنه يرفض وبشدة أي إساءة لأي فرد ينتمي لهذا الكيان العظيم، خاصة لاعبي الفريق الأول ومنهم محمد خليفة وأن المجلس لن يدخر جهدا في الدفاع عن كل من ينتمي للنادي وأن الجميع هنا على قلب رجل واحد من أجل عودة نادينا للمكانة التي يستحقها وتحقق طموحات جماهيره نتمني من الجميع التكاتف حول الفريق في هذه الفترة الصعبة، وأن نتحلي جميعا بحسن النوايا وصفاء القلوب.