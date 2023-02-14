الثلاثاء 14 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لتاجر شابو في سوهاج

شابو
شابو

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار فى الشابو، بمركز الكوثر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز الكوثر عندما وردت المعلومات لضباط المباحث مفادها أن المتهم يقوم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف.

بعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، وأصدرت حكمها السابق.

سوهاج الشابو السجن محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد عامل

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وائل لطفي

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