مخطط هندى روسى لتطوير المقاتلة الخامسة Su-75 Checkmate

كشفت صحيفة آسيا تايمز الأسيوية، اليوم الإثنين، تفاصيل مخطط روسي هندي لدعم المشروع الروسي المقاتل من الجيل الخامس المتعثر، لافتة إلى أن الهند لديها مخطط خاص بها.

وذكرت الصحيفة، تخطط روسيا لدعوة الهند للانضمام إلى مشروع مقاتلة الشبح من الجيل الخامس Su-75 المحاصر، والذي يبدو أن تطوره يواجه تحديات متعددة.

ونقلت الصحيفة عن وكالة الإعلام الحكومية الروسية تاس، أن الوفد الروسي الذي سيحضر معرض Aero India الدولي الجوي لعام 2023 في الفترة من 13 إلى 17 فبراير يخطط لمناقشة التعاون المحتمل مع الهند في تطوير الطائرة المقاتلة الخامسة السابقة من طراز Su-75 Checkmate.

وبحسب التقرير: «سيحضر وفد من ممثلي شركات تصنيع الطائرات لدينا معرض Aero India الجوي، نخطط لمناقشة التعاون في طائرات الجيل الخامس.

وعلى وجه الخصوص، هناك نية لدعوة شركائنا الهنود للانضمام إلى مشروع المقاتلة التكتيكية الخفيفة Checkmate "، حسبما قال مصدر مقرب من شركة التكنولوجيا الروسية الحكومية Rostec».

ويشير تقرير آسيا تايمز، إلى أن Su-75 تم تصميمه كمنتج تصدير مع بنية أنظمة مفتوحة تسمح لها بتلبية متطلبات العملاء المتنوعة.

وأوضح التقرير، أن Su-75 هي مقاتلة خفيفة ذات محرك واحد تتميز بخليج أسلحة داخلي، ولها حمولة سبعة أطنان، ويمكنها ضرب ستة أهداف في وقت واحد.

كما ذكر التقرير أنه يمكن أن يطير بسرعة ماخ 1.8 ويبلغ مدى تشغيله 3000 كيلومتر، وأنه من المتوقع إنتاج دفعة تجريبية من المقاتلة في عام 2026.

وأضافت الصحيفة ليست هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها روسيا الإنتاج المشترك لمقاتلتها Su-75، فقد أفادت آسيا تايمز عن خطط روسيا للمشاركة في إنتاج Su-75 مع الإمارات العربية المتحدة في محاولة لإقناع الإمارة بعدم الحصول على طائرات F-35 أمريكية الصنع.

في السابق، قررت الإمارات تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن طائرات F-35 بسبب ضغوط الولايات المتحدة على الإمارات لقطع شركة Huawei الصينية عن شبكة اتصالاتها.

وعلى الرغم من الخلاف، ذكر جون ليك في مقال نشر في فبراير الماضي، للصحيفة ، أن الإمارات لا تزال تحرز تقدمًا في خططها للحصول على طائرات F-35 من الولايات المتحدة، مع اعتراف الإمارات العربية المتحدة بإسرائيل في مايو 2021، مما أعطى حافزًا سياسيًا للولايات المتحدة لتفويض البيع.