زينة عن دورها فى مسلسل «جعفر العمدة»: مختلف ومتشوقة لعرضه

عبرت الفنانة زينة، عن سعادتها للمشاركة في مسلسل "جعفر العمدة"، مع الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وقالت زينة، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية DMC، إنها للمرة الأولى منذ فترة تقدم بطولة مشتركة، بعد انضمامها للفنان محمد رمضان، وهي تجربة مختلفة وإضافة جديدة لأن الموضوع جيد، ومحمد رمضان نجم كبير، والفريق مميز، معبرة عن حماسها الكبير لعرضه.

وأضافت، أن المسلسل شعبي وليس صعيديا، ودورها ليس شعبيًا، فمحمد رمضان، وهالة صدقي ومجموعة من الفنانين دورهم شعبيًا إلا هي.

أبطال المسلسل

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، دعاء حكم ،أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.