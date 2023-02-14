الثلاثاء 14 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

زينة عن دورها فى مسلسل «جعفر العمدة»: مختلف ومتشوقة لعرضه

زينة
زينة

عبرت الفنانة زينة، عن سعادتها للمشاركة في مسلسل "جعفر العمدة"، مع الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وقالت زينة، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية DMC، إنها للمرة الأولى منذ فترة تقدم بطولة مشتركة، بعد انضمامها للفنان محمد رمضان، وهي تجربة مختلفة وإضافة جديدة لأن الموضوع جيد، ومحمد رمضان نجم كبير، والفريق مميز، معبرة عن حماسها الكبير لعرضه.

وأضافت، أن المسلسل شعبي وليس صعيديا، ودورها ليس شعبيًا، فمحمد رمضان، وهالة صدقي ومجموعة من الفنانين دورهم شعبيًا إلا هي.

أبطال المسلسل 

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، دعاء حكم ،أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

زينة تجربة مختلفة عرضه المسلسل شعبي محمد رمضان

مواد متعلقة

تأجيل نظر استئناف أحمد عز على زيادة مصروفات توأم زينة

اليوم.. استكمال نظر استئناف أحمد عز على زيادة المصروفات لـ«توأم زينة»

غدًا.. استئناف أحمد عز على حكم المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة»

«زينة قاتلة».. حنة مميتة بالأكسجين السّام.. ما القصة؟

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

الأكثر قراءة

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 14-2-2023

زعيم ‎كوريا الشمالية يمنع تسمية البنات والنساء باسم ابنته

أول رد فعل من طالبة جامعة سيناء بعد إهانة الرسول والسخرية من الدين

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 14-2-2023 فى الأسواق المصرية

أكرم القصاص: الرئيس السيسى قدم استعراضًا مركزًا عن تجربة مصر خلال 10 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

السعودية ومصر.. قدر الأشقاء الكبار

محمد عبدالناصر

سنظل.. معًا دائمًا

عبدالله شريف

سعودى يبحث عن «بنها العسل»

بسنت حسن

أيها الملك السعيد.. ذو الرأى الرشيد

عبد الرحيم طايع

"المصرعودى" العظيم!

مؤمن المحمدي

كارتون هندى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (20) عيد الحب

خالد حريب

فيديو الدكتور حمزة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ساحات العقاب.. كيف ترد إسرائيل على العمليات الفلسطينية وصواريخ غزة؟

مصر تحذر من تبعات قرار إسرائيل «شرعنة» بؤر استيطانية فى الأراضى المحتلة

الخارجية الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلى تصعيد خطير يهدد بتفجير ساحة الصراع