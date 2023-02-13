الإثنين 13 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: تعيين 4203 شباب منهم 126 «قادرون باختلاف»

تعيينات القوى العاملة
تعيينات القوى العاملة بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة وجميع الجهات التنفيذية يعملون على توفير سبل الرعاية لذوي الهمم، ودعمهم وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم بالمجان، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين ورعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.

تعيين 126 شابًا قادرون باختلاف

وأضاف «الشريف» أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تحت إشراف محمد كمال وكيل المديرية، قامت بتعيين 4203 شباب منهم  126 «قادرون باختلاف»، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 9974 راغب عمل منهم 249 «قادرون باختلاف»، فضلًا عن توفير 171 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها. 

77 فرصة عمل للشباب بشركات خاصة 

وكان قد أعلن محافظ الاسكندرية الجمعة الماضي، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة قامت بتوفير 77 فرصة عمل للشباب على مهن (عامل تعبئة، وفني خراطه، وفني ميكانيكا) بإحدي الشركات، وتم عقد المقابلات الشخصية بديوان المديرية بالتنسيق مع مجمع عمال مصر، حيث تم تسليم عقود العمل للشباب والاتفاق على مستحقاتهم المالية التي تبدأ من 3500 جنيه، وبعض الامتيازات كبدل الانتقالات والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أنه تم تسليم عقود العمل لمن اجتازوا المقابلة الشخصية لعدد 23 من المتقدمين، وتم قبول 32 من المتقدمين وجار استكمال الاوراق المطلوبة ، مشيرا إلى أن شروط شغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم فني صناعي أو بحد أدنى حاصل على الشهادة الإعدادية، وأن يكون السن من 20 إلى 35 سنة .

محافظ الإسكندرية مديرية القوى العاملة تعيين 4203 شاب ا قادرون باختلاف القطاع الخاص والاستثماري

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وائل لطفي

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