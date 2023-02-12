أول تعقيب من أسامة نبيه بعد تصريحات إصابته بـ«الذبحة الصدرية»

كشف أسامة نبيه، مدرب عام فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن أسباب تواجد أفراد أسرته داخل مقر النادي بميت عقبة، وأثناء قيادته لتدريب الفريق الأول برفقة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ونشرت الصفحة الرسمية لأسامة نبيه عبر فيس بوك، "أنا بخير وكل ما تم نشره غير صحيح بالمرة وأباشر عملي في نادي الزمالك.. الخبر تسبب في حالة من الرعب لوالدي وأخي وزوجتي الذين هرولوا إلى النادي من أجل الاطمئنان على.. والدتي تجرى عملية جراحية ووجود أسرتي داخل النادي أربكني وتسبب لي في حالة من القلق".

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أكد في تصريحات له اليوم، أن أسامة نبيه يعاني من شبه ذبحة صدرية، وهو ما تسبب في حالة من الذعر لدى أسرة مدرب الزمالك.

حيث تواجد أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك بصورة طبيعية في مران الفريق، اليوم، استعدادًا لمواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها غدًا الاثنين، وذلك رغم تصريح المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بإصابته بشبه ذبحة صدرية.