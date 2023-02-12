الأحد 12 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعقيب من أسامة نبيه بعد تصريحات إصابته بـ«الذبحة الصدرية»

أسامة نبيه
أسامة نبيه

كشف أسامة نبيه، مدرب عام فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن أسباب تواجد أفراد أسرته داخل مقر النادي بميت عقبة، وأثناء قيادته لتدريب الفريق الأول برفقة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ونشرت الصفحة الرسمية لأسامة نبيه عبر فيس بوك، "أنا بخير وكل ما تم نشره غير صحيح بالمرة وأباشر عملي في نادي الزمالك.. الخبر تسبب في حالة من الرعب لوالدي وأخي وزوجتي الذين هرولوا إلى النادي من أجل الاطمئنان على.. والدتي تجرى عملية جراحية ووجود أسرتي داخل النادي أربكني وتسبب لي في حالة من القلق".

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أكد في تصريحات له اليوم، أن أسامة نبيه يعاني من شبه ذبحة صدرية، وهو ما تسبب في حالة من الذعر لدى أسرة مدرب الزمالك.

حيث  تواجد أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك بصورة طبيعية في مران الفريق، اليوم، استعدادًا لمواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها غدًا الاثنين، وذلك رغم تصريح المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بإصابته بشبه ذبحة صدرية.

أسامه نبيه البرتغالي جوسفالدو فيريرا الدوري المصري الممتاز رئيس نادى الزمالك مباراة سموحة عائلة أسامة نبيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر باقية على عهد فلسطين

الأكثر قراءة

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

المطرب محمد فؤاد يتعرض للنصب فى 12 مليون جنيه

سعر الدولار اليوم الأحد 12-2-2023 خلال التعاملات المسائية (تحديث)

رابط تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 لجميع المستفيدين من المعاش

«البحوث الفلكية» ترد على عالم هولندى تنبأ بزلزال فى مصر

أول تعقيب من أسامة نبيه بعد تصريحات إصابته بـ«الذبحة الصدرية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

معرض القاهرة للكتاب

جمال-أسعد

الأسعار ياحكومة

محمد العسيري

وبينا ميعاد.. السر فى البساطة

محمود خليل

محمد على و«النظرة المصالحية» للدين

ماجد حبته

استشراف حكومات المستقبل

أحمد الصغير

ارتباك المصطلحات السياسية عن نُظم الحكم عند المصريين!

د هند جاد

سرقة أطفالنا.. دون عقاب

ماجد حبته

برلمانات العرب وأمنهم الغذائى

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معركة القانون.. كيف تتحرك المعارضة الإسرائيلية لوقف الإصلاحات القضائية؟

حفيدة نازى تدعى أنها يهودية.. نائبة جمهورية فى الكونجرس الأمريكى تثير الجدل

أبومازن: حكومة الاحتلال الحالية لم يسبق لها مثيل فى التطرف