السبت 11 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبير أمريكى: الدبابات الغربية لن تغير مسار المواجهة فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد مايكل كوفمان، خبير مركز الأبحاث البحرية الأمريكية، أن الدبابات الغربية لن تغير مسار المواجهة بأوكرانيا، حيث دمّرت روسيا آلاف الدبابات الأوكرانية، التي لا تختلف عن الغربية.

وقال كوفمان في مقابلة مع صحيفة «دير شبيجل» إن «الدبابات ليست عصًا سحرية»، وأكد أنه حتى الأسلحة القوية مثل راجمات «هيمارس فقدت أهميتها، حيث أنه عادة ما يكون لنوع معين من الأسلحة تأثير أكبر عند استخدامه لأول مرة في مواجهة معينة، وفقًا لـ «روسيا اليوم».

وأشار إلى أنه تم تدمير آلاف الدبابات في أوكرانيا، وأضاف: «لا أعتقد أن الدبابات الغربية متفوقة على الدبابات الروسية إلى حد يغير الوضع برمته».

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